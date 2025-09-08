Не только в рамках ЕС. Латвия готовит собственные санкции против России

Министерство иностранных дел Латвии подготовило проект постановления Кабинета министров о введении национального санкционного режима против субъектов, связанных с российской агрессией против Украины.

В ведомстве подчеркнули, что новые правила необходимы для создания механизма реагирования на угрозы национальной безопасности, возникающие в нынешних геополитических условиях.

Документ уже направлен на рассмотрение правительства и в ближайшее время будет обсужден в Кабмине.

В МИД пояснили, что такие полномочия предусмотрены законом о международных и национальных санкциях. Согласно ему, национальные санкции вводятся постановлением Кабмина с указанием конкретного списка субъектов, на которых распространяются ограничения. Решение вступает в силу сразу после подписания, а МИД обязан уведомить о нем Службу финансовой разведки и другие надзорные органы.

При этом содержание проекта и потенциальные фигуранты санкционного списка не раскрываются.