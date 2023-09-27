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Не тільки ПЗРК. Ігнат розповів, які установки потрібні Україні для боротьби з дронами РФ

Середа 27 вересня 2023 20:38
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Не тільки ПЗРК. Ігнат розповів, які установки потрібні Україні для боротьби з дронами РФ Фото: Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові ефективно використовують зенітні установки Gepard для боротьби з російськими дронами. Тому їхню кількість у складі ЗСУ необхідно збільшувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, зенітні артилерійські системи, а саме установки Gepard на сьогоднішній день є найефективнішим знаряддям для знищення ворожих "шахедів".

"Мабуть, тому що витрачається і невелике порівняно кількість боєприпасів, і відповідно є від цього серйозний результат, тому цих систем треба більше. Для того, щоб заощаджувати ту кількість ракет яка в нас є, які нам потрібні для більш серйозних цілей таких як крилаті ракети та російська авіація", - пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що зенітні ракетні війська мають виконувати дещо інші функції,

"А для БПЛА є ті типи озброєння, про які ми з вами говоримо, їх є світі достатньо і тому нам треба посилювати роботу в цьому напрямку щодо забезпечення", - пояснив Ігнат.

Атаки дронів

Російські війська регулярно використовують дрони-камікадзе для атак на об'єкти інфраструктури України. Вчора, 26 вересня, вночі окупанти вкотре намагалися бити по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Українські сили протиповітряної оборони знищили 26 з 38 російських безпілотників. Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що знищували ворожі цілі за допомогою установок Gepard.

Більш детально про наслідки атаки країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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