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Нічна атака дронів: Повітряні сили показали роботу Gepard по "Шахедах"

Вівторок 26 вересня 2023 18:30
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Нічна атака дронів: Повітряні сили показали роботу Gepard по "Шахедах" Ілюстративне фото: Повітряні сили показали роботу Gepard по "Шахедах" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 26 вересня, вночі збивали російські дрони-камікадзе "Шахед" за допомогою зенітних установок Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Військові оприлюднили відео, на якому можна помітити бойову роботу по російських безпілотниках на півдні України.

"Німецький Gepard б'є точно в ціль", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, вночі окупанти вкотре намагалися бити по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Українські сили протиповітряної оборони знищили 26 з 38 російських безпілотників.

Більш детально про наслідки атаки країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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