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Амністія для колаборантів: українці дали відповідь, для кого вона можлива

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Україна, Четвер 16 лютого 2023 09:16
Амністія для колаборантів: українці дали відповідь, для кого вона можлива Фото: амністія для колабонантів можлива для вчителів, лікарів та комунальників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для проведення судочинства на звільнених від окупації територіях Донбасу та Криму 34% вважають, що потрібно створити спеціальні судові органи для цих територій, ще 22% - за створення таких спеціальних судів, але на тимчасовій основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Майже 40% - за судочинство на звільнених територіях у звичайних судах України.

Амністія для колаборантів: українці дали відповідь, для кого вона можлива

У питанні застосування амністії для різних категорій мешканців окупованих територій, стосовно яких було встановлено факти колаборації з ворогом, відносна більшість вважають можливою амністію для вчителів, лікарів, соціальних працівників (68%), керівників місцевих комунальних установ (58%) та керівників місцевих підприємств, банків, організацій (51%).

Амністію для журналістів місцевих ЗМІ допускають 38%, не допускають - 57%.

Амністію для членів місцевих політичних партій та учасників незаконних збройних формувань допускають більше 20%, проти цього - більше 70%. Для чиновників місцевих органів влади та представників силових органів амністію вважають можливою менше 20%, близько 80% - неможливою.

Амністія для колаборантів: українці дали відповідь, для кого вона можлива

Опитування проведене 23-26 грудня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді пропонують позбавити пенсій держзрадників та колаборантів.

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