Не только Путин: украинцы считают соучастниками военных преступлений всех жителей России

В конце 2022 года абсолютное большинство опрошенных считают политическую власть России виновной в совершении военных преступлений против Украины (98%), военнослужащих России считают виновными 96%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Граждан России считают виновными 87% респондентов, не виновными - только 10%.

По мнению большинства (75%) суды по военным преступлениям в Украине следует начинать как можно скорее, 23% считают, что это нужно делать уже после окончания войны.

Самосуд в случае военных преступлений против Украины считают оправданным почти 40%, имеют противоположное мнение - 55%.

По мнению большинства, Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины (94%), а также моральный вред жизни и здоровью граждан Украины (92%). О компенсации от международных организаций говорят 11% и 14% соответственно, стран Европы - 6% и 5%, США - по 2%, Украины - 2% и 5% соответственно.

Меньше половины опрошенных верят, что Россия будет компенсировать экономические и инфраструктурные потери. Приблизительно столько же не верят в это. В компенсацию морального вреда, жизни и здоровью гражданам Украины от России верят менее 40%, не верят - около 60%.

Опрос проведен 23-26 декабря 2022 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.