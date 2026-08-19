Не тільки Приват: хто увійшов до топ-10 найприбутковіших банків

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59 українських банків отримали 54,07 млрд грн чистого прибутку за перше півріччя 2026 року.

Прибуток банків до оподаткування становив 108,57 млрд грн, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

54,5 млрд грн банки витратили на сплату податку на прибуток.

Топ-10 найприбутковіших банків отримали 47,68 млрд грн, або 88% загального чистого прибутку банківської системи.

ПриватБанк заробив 24,56 млрд грн, що становить близько 45% чистого прибутку всіх банків.

П’ять державних банків забезпечили 60% загального чистого прибутку банківської системи.

Серед банків із приватним капіталом 72% прибутку забезпечили Універсал Банк та ПУМБ.

Скільки заробили українські банки

За даними НБУ, за перші шість місяців 2026 року 59 українських банків отримали 108,57 млрд грн прибутку до оподаткування. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник становив 100,06 млрд грн.

Після сплати податків банківська система отримала 54,07 млрд грн чистого прибутку.

Водночас податкове навантаження суттєво зросло. Витрати банків на податок на прибуток за пів року становили 54,5 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року банки сплатили 21,99 млрд грн.

Таким чином, податок цього року становив понад половину прибутку банків до оподаткування.

Які банки заробили найбільше

Основна частина прибутку банківської системи припала на десять установ. Разом вони отримали 47,68 млрд грн, або 88% від загального чистого прибутку.

До першої десятки увійшли три державні банки, п’ять установ з іноземним капіталом та два банки з приватним капіталом. Найбільший результат продемонстрував ПриватБанк – 24,56 млрд грн чистого прибутку. Це приблизно 45% усього прибутку банківської системи.

Друге місце посів Універсал Банк, на базі якого працює monobank, із результатом 3,85 млрд грн. Третім став Райффайзен Банк – 3,57 млрд грн.

До топ-10 також увійшли:

ПриватБанк – 24,56 млрд грн;

Універсал Банк – 3,85 млрд грн;

Райффайзен Банк – 3,57 млрд грн;

Ощадбанк – 3,38 млрд грн;

ПУМБ – 3,12 млрд грн;

Укрексімбанк – 2,24 млрд грн;

ОТП Банк – 1,91 млрд грн;

УкрСиббанк – 1,85 млрд грн;

Сітібанк – 1,68 млрд грн;

Креді Агріколь Банк – 1,53 млрд грн.

При цьому ПриватБанк, попри збереження першої позиції, показав менший результат, ніж роком раніше: за перше півріччя 2025 року його чистий прибуток становив 34,88 млрд грн.

Скільки заробили державні банки

На п’ять державних банків припало 32,46 млрд грн чистого прибутку, або близько 60% загального результату банківської системи. Водночас їхні витрати на податок на прибуток за перше півріччя становили 33,5 млрд грн.

Окрім ПриватБанку, до лідерів державного сектору увійшли Ощадбанк із 3,38 млрд грн чистого прибутку та Укрексімбанк із 2,24 млрд грн.

Як заробили банки з іноземним та приватним капіталом

15 банків з іноземним капіталом за перше півріччя отримали 11,91 млрд грн чистого прибутку – 22% від загального показника банківської системи.

При цьому 13 установ цієї групи були прибутковими та разом заробили 11,95 млрд грн. Правекс Банк і Перехідний банк ЮТЕ Банк завершили період зі збитками на загальну суму 43 млн грн.

Банки з приватним капіталом отримали 9,7 млрд грн чистого прибутку. Їхні витрати на податок на прибуток становили 9,87 млрд грн.

Основну частину цього результату забезпечили лише дві установи – Універсал Банк із 3,85 млрд грн та ПУМБ із 3,12 млрд грн. Разом вони сформували близько 72% прибутку банків із приватним капіталом.

Чому змінилася кількість державних банків

На початку 2026 року в Україні було сім державних банків. Однак у лютому НБУ визнав неплатоспроможними Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк.

У квітні Мотор-Банку відкликали банківську ліцензію, після чого розпочалася процедура його ліквідації.

Перший інвестиційний банк у квітні придбала європейська фінтех-компанія UAB ZEN.COM. Після докапіталізації установа відновила платоспроможність і продовжила роботу вже як банк із приватним капіталом.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні тимчасово підвищили ставку податку на прибуток банків до 50%. Таку ставку застосовували до прибутків за 2023 та 2024 роки. У 2025 році ставка становила 25%, однак у 2026 році банки знову сплачують податок за ставкою 50%.

Саме цим значною мірою пояснюється різке зростання витрат банків на податок на прибуток порівняно з минулим роком.

Проте, відомо, що Міжнародний валютний фонд закликав скасувати податок на прибутки банків після 2027 року. У Фонді вважають, що цей інструмент має залишитися тимчасовим і бути замінений постійними джерелами бюджетних доходів.