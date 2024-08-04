Не тільки Покровський. В Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту на ранок

Втрати РФ в Україні

За минулу добу, 3 серпня, втрати РФ склали 1150 осіб. Також ЗСУ знешкодили п'ять танків, 17 ББМ, 59 артилерійських систем, три РСЗВ, три ППО, 41 БПЛА, дві крилаті ракети, 80 автомобілів та 11 одиниць спецтехніки окупантів.

Крім того, авіація та ракетні війська і артилерія ЗСУ завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу, а також уразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад та ще один важливий об'єкт окупантів.

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