Не только Покровский. В Генштабе назвали самые горячие направления фронта на утро

На Покровском направлении ВСУ отразили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиново, Межевое, Карловка, Свиридоновка, Скучное, Ивановка и Яснобродовка.

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений, в частности, возле Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.

На Торецком направлении произошло 20 боеприкосновений недалеко от Пивничного, Нью-Йорка, Торецка и Зализного.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Тихого, Глубокого и Волчанска.

На Лиманском направлении РФ атаковала восемь раз неподалеку от Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.

На Краматорском направлении велось 12 боев в районах Васюковки, Часового Яра и Андреевки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 11 атак у Красногоровки, Георгиевки, Пантелеймоновки, Константиновки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времевском направлении российские войска совершили семь штурмов вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении два вражеских наступательных действия недалеко от Работино не имели успеха.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.