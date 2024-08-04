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Більше тисячі окупантів і майже 60 артсистем: у Генштабі підрахували втрати армії РФ

Неділя 04 серпня 2024 08:02
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Більше тисячі окупантів і майже 60 артсистем: у Генштабі підрахували втрати армії РФ Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За добу, 4 серпня, Росія у війні проти України втратила 1150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 59 артсистем, 17 ББМ і 5 танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 582910 (+1150) осіб ліквідовано;
  • танків – 8411 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 16255 (+17) од.;
  • артилерійських систем – 16276 (+59)од.;
  • РСЗВ – 1138 (+3) од.;
  • засоби ППО – 911 (+3) од.;
  • літаків – 363 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41) од.;
  • крилаті ракети – 2412 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од.;
  • спеціальна техніка - 2734 (+11) од.

Більше тисячі окупантів і майже 60 артсистем: у Генштабі підрахували втрати армії РФ

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за останні три місяці Росія зазнавала найбільших втрат на фронті. Хоча у липні середньодобові втрати росіян зменшилися.

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