Більше тисячі окупантів і майже 60 артсистем: у Генштабі підрахували втрати армії РФ
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
За добу, 4 серпня, Росія у війні проти України втратила 1150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 59 артсистем, 17 ББМ і 5 танків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 582910 (+1150) осіб ліквідовано;
- танків – 8411 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 16255 (+17) од.;
- артилерійських систем – 16276 (+59)од.;
- РСЗВ – 1138 (+3) од.;
- засоби ППО – 911 (+3) од.;
- літаків – 363 од.;
- вертольотів – 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41) од.;
- крилаті ракети – 2412 (+2) од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од.;
- спеціальна техніка - 2734 (+11) од.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, за останні три місяці Росія зазнавала найбільших втрат на фронті. Хоча у липні середньодобові втрати росіян зменшилися.
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