Більше тисячі окупантів і майже 60 артсистем: у Генштабі підрахували втрати армії РФ

За добу, 4 серпня, Росія у війні проти України втратила 1150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 59 артсистем, 17 ББМ і 5 танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за останні три місяці Росія зазнавала найбільших втрат на фронті. Хоча у липні середньодобові втрати росіян зменшилися.

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