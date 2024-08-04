Не только Покровский. В Генштабе назвали самые горячие направления фронта на утро
За сутки, 3 августа, на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также россияне были активны на Торецком и Купянском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
На Покровском направлении ВСУ отразили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиново, Межевое, Карловка, Свиридоновка, Скучное, Ивановка и Яснобродовка.
На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений, в частности, возле Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.
На Торецком направлении произошло 20 боеприкосновений недалеко от Пивничного, Нью-Йорка, Торецка и Зализного.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Тихого, Глубокого и Волчанска.
На Лиманском направлении РФ атаковала восемь раз неподалеку от Макеевки, Невского и Тернов.
На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.
На Краматорском направлении велось 12 боев в районах Васюковки, Часового Яра и Андреевки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 11 атак у Красногоровки, Георгиевки, Пантелеймоновки, Константиновки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.
На Времевском направлении российские войска совершили семь штурмов вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного.
На Ореховском направлении два вражеских наступательных действия недалеко от Работино не имели успеха.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Потери РФ в Украине
За минувшие сутки, 3 августа, потери РФ составили 1150 человек. Также ВСУ обезвредили пять танков, 17 ББМ, 59 артиллерийских систем, три РСЗО, три ПВО, 41 БПЛА, две крылатые ракеты, 80 автомобилей и 11 единиц спецтехники окупантов.
Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава, а также поразили пункт управления, пять средств ПВО, станцию РЛС, склад и еще один важный объект оккупантов.
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