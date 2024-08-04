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Не только Покровский. В Генштабе назвали самые горячие направления фронта на утро

Украина, Воскресенье 04 августа 2024 09:17
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Не только Покровский. В Генштабе назвали самые горячие направления фронта на утро Фото: какая ситуация на фронте на 4 августа в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 3 августа, на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также россияне были активны на Торецком и Купянском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

На Покровском направлении ВСУ отразили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиново, Межевое, Карловка, Свиридоновка, Скучное, Ивановка и Яснобродовка.

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений, в частности, возле Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.

На Торецком направлении произошло 20 боеприкосновений недалеко от Пивничного, Нью-Йорка, Торецка и Зализного.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Тихого, Глубокого и Волчанска.

На Лиманском направлении РФ атаковала восемь раз неподалеку от Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.

На Краматорском направлении велось 12 боев в районах Васюковки, Часового Яра и Андреевки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 11 атак у Красногоровки, Георгиевки, Пантелеймоновки, Константиновки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времевском направлении российские войска совершили семь штурмов вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении два вражеских наступательных действия недалеко от Работино не имели успеха.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Потери РФ в Украине

За минувшие сутки, 3 августа, потери РФ составили 1150 человек. Также ВСУ обезвредили пять танков, 17 ББМ, 59 артиллерийских систем, три РСЗО, три ПВО, 41 БПЛА, две крылатые ракеты, 80 автомобилей и 11 единиц спецтехники окупантов.

Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава, а также поразили пункт управления, пять средств ПВО, станцию ​​РЛС, склад и еще один важный объект оккупантов.

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