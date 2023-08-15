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Тільки покаране зло не повертається. Подоляк закликав передати Україні ППО після нічного обстрілу

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союзникам варто надати Україні системи ППО для захисту мирних жителів та цивільної інфраструктури від російських ракетних та дронових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він нагадав, що сьогодні о четвертій годині ночі російські крилаті та балістичні ракети обстріляли житлові будинки та промислові підприємства у Львові, Луцьку та Дніпрі.

При цьому росіяни завдали зумисні масштабні удари по цивільному населенню виключно заради вбивств і психологічного тиску. Він назвав такі ворожі обстріли безумовним проявом терористичної діяльності РФ, що юридично зафіксований численними руйнуваннями та жертвами.

"Тому ще раз про базове: тільки покаране зло не повертається. Тільки системи ПРО/ППО та "закрите небо", а не розмови про "умиротворення/переговори з російським серійним убивцею", - написав Подоляк.

Нічний обстріл України

Вночі у низці мирних українських міст пролунали вибухи. Під ворожими ударами опинилися Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Зокрема, у Луцьку росіяни влучили по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини, також є постраждалі.

У Львівській області зафіксували 6 влучань, одну ракету збила ППО. Там пошкоджено понад 40 будинків. Внаслідок ворожої атаки 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина.

Крім того, у Дніпрі постраждало промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

При цьому наші військові збили 16 з 28 крилатих ракет, які росіяни запустили по Україні.

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Михайло ПодолякПВОВійна Росії проти України