Тільки покаране зло не повертається. Подоляк закликав передати Україні ППО після нічного обстрілу
Союзникам варто надати Україні системи ППО для захисту мирних жителів та цивільної інфраструктури від російських ракетних та дронових атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
Він нагадав, що сьогодні о четвертій годині ночі російські крилаті та балістичні ракети обстріляли житлові будинки та промислові підприємства у Львові, Луцьку та Дніпрі.
При цьому росіяни завдали зумисні масштабні удари по цивільному населенню виключно заради вбивств і психологічного тиску. Він назвав такі ворожі обстріли безумовним проявом терористичної діяльності РФ, що юридично зафіксований численними руйнуваннями та жертвами.
"Тому ще раз про базове: тільки покаране зло не повертається. Тільки системи ПРО/ППО та "закрите небо", а не розмови про "умиротворення/переговори з російським серійним убивцею", - написав Подоляк.
Нічний обстріл України
Вночі у низці мирних українських міст пролунали вибухи. Під ворожими ударами опинилися Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.
Зокрема, у Луцьку росіяни влучили по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини, також є постраждалі.
У Львівській області зафіксували 6 влучань, одну ракету збила ППО. Там пошкоджено понад 40 будинків. Внаслідок ворожої атаки 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина.
Крім того, у Дніпрі постраждало промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві людини.
При цьому наші військові збили 16 з 28 крилатих ракет, які росіяни запустили по Україні.
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