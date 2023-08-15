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Только наказанное зло не возвращается. Подоляк призвал передать Украине ПВО после ночного обстрела

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Вторник 15 августа 2023 11:48
Только наказанное зло не возвращается. Подоляк призвал передать Украине ПВО после ночного обстрела Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Союзникам следует предоставить Украине системы ПВО для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры от российских ракетных и дроновых атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Он напомнил, что сегодня в четыре часа ночи российские крылатые и баллистические ракеты обстреляли жилые дома и промышленные предприятия во Львове, Луцке и Днепре.

При этом россияне нанесли умышленные масштабные удары по гражданскому населению исключительно ради убийств и психологического давления. Он назвал такие вражеские обстрелы безусловным проявлением террористической деятельности РФ, что юридически зафиксировано многочисленными разрушениями и жертвами.

"Поэтому еще раз о базовом: только наказанное зло не возвращается. Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры о "умиротворении/переговорах с российским серийным убийцей"", - написал Подоляк.

Ночной обстрел Украины

Ночью в ряде мирных украинских городов раздались взрывы. Под вражескими ударами оказались Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, в Луцке россияне попали по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека, также есть пострадавшие.

Во Львовской области зафиксировали 6 попаданий, одну ракету сбила ПВО. Там повреждено более 40 домов. В результате вражеской атаки 15 человек получили травмы, среди них есть 10-летний ребенок.

Кроме того, в Днепре пострадало промышленное предприятие, в результате чего ранения получили два человека.

При этом наши военные сбили 16 из 28 крылатых ракет, которые россияне запустили по Украине.

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Михаил Подоляк ПВО Война России против Украины
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