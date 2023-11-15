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Експерт розповів, чому про результати роботи ЗРК SAMP-T в Україні практично немає даних

Україна, Середа 15 листопада 2023 18:46
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Експерт розповів, чому про результати роботи ЗРК SAMP-T в Україні практично немає даних Архівне фото: ЗРК SAMP-T (mil in ua)
Автор: Данило Крамаренко, Дмитро Браславський
Експерт: Ігор Романенко

Інформації про роботу зенітно-ракетного комплексу SAMP-T в Україні практично немає. Причиною цього є підхід Італії та Франції, які передали його ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка.

З чим може боротися комплекс SAMP-T

На стику середнього і великого радіуса дії українське небо прикривають комплекси Patriot і SAMP-T. Їхня головна особливість у тому, що вони дають змогу збивати балістичні ракети, і тепер Україна не така беззахисна перед "Іскандерами" і "Кинджалами", як роком раніше. Ба більше, демонструє успіх у їхньому знищенні.

Коментуючи результати проти балістики, Ігнат говорив, що, на жаль, нинішніх засобів недостатньо, щоб убезпечити всю Україну. Відомо, що на бойовому чергуванні перебуває одна система SAMP-T і два дивізіони Patriot. Ще один "патріот" мають поставити німецькі партнери.

Чому про результати роботи SAMP-T мало інформації

Даних про результати роботи ЗРК SAMP-T в Україні практично немає. Ігор Романенко пояснює це підходом Франції та Італії, які передали його Україні.

"Вони просто не хочуть, щоб поширювалася інформація такого роду. У випадку з американцями - навпаки. Поставки в кількості кількох одиниць свідчать про те, що вони насамперед рекламують озброєння, а не кидають, на жаль, усі сили на суттєву допомогу. Тому що істотно - це масові поставки, але щодо вкрай необхідних видів озброєння цього не відбувається", - вважає колишній заступник начальника Генштабу.

SAMP-T

Комплекс є протиракетною системою, призначення якої - захист поля бою і важливих об'єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.

Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP-T може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.

Вага бойової частини - 20 кг, стартова маса - 450 кг. SAMP/T стоїть на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.

Докладніше про те, які системи прикривають українське небо і чому нереально домогтися стовідсоткового захисту, - у матеріалі РБК-Україна.

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