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Только с паспортом РФ: в Скадовском районе оккупанты прекратили доставку пенсий, - Генштаб

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Херсонская область, Воскресенье 04 декабря 2022 18:39
Только с паспортом РФ: в Скадовском районе оккупанты прекратили доставку пенсий, - Генштаб Фото: в Скадовском районе оккупанты прекратили доставку пенсий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В оккупированном Скадовском районе Херсонской области работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. Оккупанты заставляют пожилых людей получать гражданство России для получения пенсий в отделениях почты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили, что россияне ограничивают права и свободы гражданских жителей на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет Министров принял постановление об отсрочке конкурса на определение компании для доставки пенсий. По крайней мере , до конца войны и полгода после пенсии будет доставлять "Укрпочта".

Также ранее мы писали, что с 1 декабря 2022 г. в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия). Это второе повышение за этот год и оно касается только неработающих пенсионеров.

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