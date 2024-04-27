Не тільки пакет допомоги. Шмигаль підбив підсумки переговорів з Австралією

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів брифінг з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Під час зустрічі було обговорено допомогу Україні та співпрацю між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єра.
Шмигаль повідомив, що під час переговорів було досягнуто домовленості в кількох питаннях співпраці між країнами. Зокрема країни домовились про:
Крім того, Шмигаль повідомив, що Австралія продовжила режим безмитної торгівлі до 2026 року.
Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, міністр оборони Австралії Річард Марлз прибув до України. Зустріч Марлза з прем'єр-міністром України відбулась у Львові.
РБК-Україна повідомляло. що під час зустрічі Марлз анонсував пакет допомоги для підтримки України. Детальніше про те, що саме ввійде до нього можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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