Не тільки пакет допомоги. Шмигаль підбив підсумки переговорів з Австралією

Шмигаль повідомив, що під час переговорів було досягнуто домовленості в кількох питаннях співпраці між країнами. Зокрема країни домовились про:

розробку та підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування;

участь Австралії у мирному саміті у Швейцарії.

Крім того, Шмигаль повідомив, що Австралія продовжила режим безмитної торгівлі до 2026 року.