Не только пакет помощи. Шмыгаль подвел итоги переговоров с Австралией

Шмыгаль сообщил, что во время переговоров была достигнута договоренность в нескольких вопросах сотрудничества между странами. В частности страны договорились о:

разработке и подписании соглашения об избежании двойного налогообложения;

участие Австралии в мирном саммите в Швейцарии.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что Австралия продлила режим беспошлинной торговли до 2026 года.