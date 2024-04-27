Не тільки пакет допомоги. Шмигаль підбив підсумки переговорів з Австралією
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів брифінг з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Під час зустрічі було обговорено допомогу Україні та співпрацю між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єра.
Шмигаль повідомив, що під час переговорів було досягнуто домовленості в кількох питаннях співпраці між країнами. Зокрема країни домовились про:
- розробку та підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування;
- участь Австралії у мирному саміті у Швейцарії.
Крім того, Шмигаль повідомив, що Австралія продовжила режим безмитної торгівлі до 2026 року.
Міністр оборони Австралії прибув до України
Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, міністр оборони Австралії Річард Марлз прибув до України. Зустріч Марлза з прем'єр-міністром України відбулась у Львові.
РБК-Україна повідомляло. що під час зустрічі Марлз анонсував пакет допомоги для підтримки України. Детальніше про те, що саме ввійде до нього можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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