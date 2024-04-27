Не тільки пакет допомоги. Шмигаль підбив підсумки переговорів з Австралією

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів брифінг з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Під час зустрічі було обговорено допомогу Україні та співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єра.

Шмигаль повідомив, що під час переговорів було досягнуто домовленості в кількох питаннях співпраці між країнами. Зокрема країни домовились про:

розробку та підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування;

участь Австралії у мирному саміті у Швейцарії.

Крім того, Шмигаль повідомив, що Австралія продовжила режим безмитної торгівлі до 2026 року.