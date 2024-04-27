Не только пакет помощи. Шмыгаль подвел итоги переговоров с Австралией
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел брифинг с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Во время встречи обсуждалась помощь Украине и сотрудничество между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьера.
Шмыгаль сообщил, что во время переговоров была достигнута договоренность в нескольких вопросах сотрудничества между странами. В частности страны договорились о:
- разработке и подписании соглашения об избежании двойного налогообложения;
- участие Австралии в мирном саммите в Швейцарии.
Кроме того, Шмыгаль сообщил, что Австралия продлила режим беспошлинной торговли до 2026 года.
Министр обороны Австралии прибыл в Украину
Напомним, сегодня, 27 апреля, министр обороны Австралии Ричард Марлз прибыл в Украину. Встреча Марлза с премьер-министром Украины прошла во Львове.
РБК-Украина сообщало. что во время встречи Марлз анонсировал пакет помощи для поддержки Украины. Детальнее о том, что именно войдет в него можно узнать в материале РБК-Украина.
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