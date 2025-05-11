ua en ru
Нд, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тільки у нас і в Скандинавії. Який рідкісний ресурс в України закуповує Європа

Україна, Неділя 11 травня 2025 11:18
UA EN RU
Тільки у нас і в Скандинавії. Який рідкісний ресурс в України закуповує Європа Фото: Олена Ремезова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Гурковська

Україна володіє досить рідкісною гірською породою, яка називається лабрадорит. Він рідкісний настільки, що є тільки в Скандинавії, а Європі доводиться його купувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.

Так, за її словами, окрема дивина - українські лабрадорити - з іризацією різноманітної гами (гірська порода, що вирізняється характерним оптичним ефектом іризації - переливами синьо-зелених, жовтих або фіолетових відтінків на поверхні - ред.).

"Я подібне бачила в Скандинавії, коли була в Норвегії, але рідко де ще таке є, тому що немає таких родовищ у Європі, в основному тому вони в нас і купують", - каже Ремезова.

Докторка геологічних наук додала, що ці високоміцні породи насправді рідко де є.

"В Італії та Німеччині, наприклад, їх майже немає. У нас менше мармуру. Є невеликі доломітові мармури на Житомирщині, є невеликі родовища в Карпатах", - констатувала вона.

Угода про надра між США та Україною

30 квітня Україна та США підписали угоду про економічне співробітництво (т.зв. "угода про надра").

Вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали Україна та США. "За" віддали свої голоси 338 народним депутатам.

Зазначимо, що в Україні є значні поклади рідкісноземельних металів, які мають велике значення для сучасних технологій. Головні родовища зосереджені у Житомирській, Черкаській областях та Східному Приазов'ї.

Крім того, Україна має значні запаси титану, які можуть становити до 20% світових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Рідкоземельні метали в Україні
NEWS
Зеленський відповів на пропозицію Путіна: Україна готова зустрічатись, але є умова
Зеленський відповів на пропозицію Путіна: Україна готова зустрічатись, але є умова
DAILY
Українські метали для F-16? Що США шукають у наших надрах, – пояснює НАН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Українські метали для F-16? Що США шукають у наших надрах, – пояснює НАН