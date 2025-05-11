Тільки у нас і в Скандинавії. Який рідкісний ресурс в України закуповує Європа
Україна володіє досить рідкісною гірською породою, яка називається лабрадорит. Він рідкісний настільки, що є тільки в Скандинавії, а Європі доводиться його купувати.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.
Так, за її словами, окрема дивина - українські лабрадорити - з іризацією різноманітної гами (гірська порода, що вирізняється характерним оптичним ефектом іризації - переливами синьо-зелених, жовтих або фіолетових відтінків на поверхні - ред.).
"Я подібне бачила в Скандинавії, коли була в Норвегії, але рідко де ще таке є, тому що немає таких родовищ у Європі, в основному тому вони в нас і купують", - каже Ремезова.
Докторка геологічних наук додала, що ці високоміцні породи насправді рідко де є.
"В Італії та Німеччині, наприклад, їх майже немає. У нас менше мармуру. Є невеликі доломітові мармури на Житомирщині, є невеликі родовища в Карпатах", - констатувала вона.
Угода про надра між США та Україною
30 квітня Україна та США підписали угоду про економічне співробітництво (т.зв. "угода про надра").
Вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали Україна та США. "За" віддали свої голоси 338 народним депутатам.
Зазначимо, що в Україні є значні поклади рідкісноземельних металів, які мають велике значення для сучасних технологій. Головні родовища зосереджені у Житомирській, Черкаській областях та Східному Приазов'ї.
Крім того, Україна має значні запаси титану, які можуть становити до 20% світових.
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