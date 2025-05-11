Только у нас и в Скандинавии. Какой редкий ресурс у Украины закупает Европа

Украина обладает достаточно редкой горной породой, которая называется лабрадорит. Он редкий настолько, что есть только в Скандинавии, а Европе приходится его покупать.

Так, по ее словам, отдельная диковинка - украинские лабрадориты - с иризацией разнообразной гаммы (горная порода, отличается характерным оптическим эффектом иризации - переливами сине-зеленых, желтых или фиолетовых оттенков на поверхности - ред.).

"Я подобное видела в Скандинавии, когда была в Норвегии. Но редко где еще такое есть, потому что нет таких месторождений в Европе, в основном поэтому они у нас и покупают", - говорит Ремезова.

Доктор геологических наук добавила, что эти высокопрочные породы на самом деле редко где есть.

"В Италии и Германии, например, их почти нет. У нас меньше мрамора. Есть небольшие доломитовые мраморы на Житомирщине, есть небольшие месторождения в Карпатах", - констатирова