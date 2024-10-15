Не только мобилизация. Названы 12 тем, которые РФ "качает" против Украины в соцсетях
Россия активно использует Facebook и другие социальные сети для информационных атак на Украину. Пропагандисты запускают рекламные кампании, направленные на подрыв морального духа украинцев, распространяя ложь о ситуации на фронте, мобилизации, коррупции и т.д.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В нем были обнародованы результаты исследования, проведенного в течение марта-ноября 2023 года в сотрудничестве с Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) с целью продемонстрировать наиболее значимые для российской пропаганды темы, которыми она пытается затронуть украинцев.
Для этого были исследованы сообщения и комментарии в Facebook.
Таким образом, за указанный период всего было обнаружено 596 рекламных сообщений из 396 аккаунтов, таргетировавших украинскую аудиторию.
Основная цель этих кампаний, как и сейчас, состоит в том, чтобы посеять панику и уныние среди украинцев.
Специалисты выявили 12 ключевых тем, которые в течение всего исследуемого периода отрабатывали авторы сообщений, а также зафиксировали нарративы, в которых россияне пытались убедить украинцев:
- Фронт (ситуация в зоне боевых действий, битва за Бахмут, наступление ВСУ на юге Украины);
- Мобилизация (несправедливость мобилизации, спекуляции на связанных с ней страхах);
- Запад (недоверие западных партнеров к украинской власти, нарратив о внешнем управлении, вмешательстве западных стран во внутриполитические дела и военное планирование, задержка военной помощи, заинтересованность Запада в войне, наличие территориальных претензий у соседей к Украине, плохое отношение иностранцев к украинцам);
- оружие (плохое качество западных вооружений, недостаточное количество оружия на фронте, неспособность Украины производить собственное оружие);
- Коррупция (тотальная коррумпированность украинской власти, хищение западной помощи);
- власть (некомпетентность украинской власти, персональные атаки на президента Украины и его семью, других представителей политического руководства, обвинения в сворачивании демократии, конфликты внутри власти);
- Энергетика (отключение электроэнергии и отопления);
- Демография (человеческие потери Украины из-за войны, нежелание беженцев возвращаться из-за границы);
- Деморализация (спекуляции на региональных и языковых отличиях, дискредитация западных ценностей, потеря ценностных ориентиров в украинском обществе, низкий боевой дух ВСУ, рост уровня преступности);
- Бедность (низкий уровень материального достатка украинцев, в частности социально незащищенных слоев населения);
- выплаты (фейковые сообщения о денежной помощи украинцам от правительства, иностранных партнеров или международных организаций);
- Забота о военных (безразличие государства к военнослужащим и их семьям, отсутствие должной поддержки раненых).
Исследователи отметили, что по сравнению с прошлым Meta, которой, в том числе принадлежит Facebook, уже улучшила свои алгоритмы для блокирования таких рекламных сообщений и страниц.
Также в исследовании отмечается, что ЦЭДЭМ регулярно обращается к Meta по удалению вредоносного контента, что уже привело к улучшению алгоритмов соцсетей его для лучшего обнаружения и удаления.
Однако специалисты отметили, что дополнительные меры все равно нужны. Среди предложений - усиление проверок рекламодателей, создание новых инструментов для блокирования фейковых аккаунтов и повышение осведомленности пользователей о рисках дезинформации.
Напомним, что 17 сентября компания Meta заблокировала на своих платформах российские государственные пропагандистские СМИ RT и "Россия сегодня".
Ранее в Институте изучения войны также обращали внимание на то, что информкампании РФ против украинцев продолжаются.
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