Не только мобилизация. Названы 12 тем, которые РФ "качает" против Украины в соцсетях

Россия активно использует Facebook и другие социальные сети для информационных атак на Украину. Пропагандисты запускают рекламные кампании, направленные на подрыв морального духа украинцев, распространяя ложь о ситуации на фронте, мобилизации, коррупции и т.д.

В нем были обнародованы результаты исследования, проведенного в течение марта-ноября 2023 года в сотрудничестве с Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) с целью продемонстрировать наиболее значимые для российской пропаганды темы, которыми она пытается затронуть украинцев.

Для этого были исследованы сообщения и комментарии в Facebook.

Таким образом, за указанный период всего было обнаружено 596 рекламных сообщений из 396 аккаунтов, таргетировавших украинскую аудиторию.

Основная цель этих кампаний, как и сейчас, состоит в том, чтобы посеять панику и уныние среди украинцев.

Специалисты выявили 12 ключевых тем, которые в течение всего исследуемого периода отрабатывали авторы сообщений, а также зафиксировали нарративы, в которых россияне пытались убедить украинцев:

Фронт (ситуация в зоне боевых действий, битва за Бахмут, наступление ВСУ на юге Украины); Мобилизация (несправедливость мобилизации, спекуляции на связанных с ней страхах); Запад (недоверие западных партнеров к украинской власти, нарратив о внешнем управлении, вмешательстве западных стран во внутриполитические дела и военное планирование, задержка военной помощи, заинтересованность Запада в войне, наличие территориальных претензий у соседей к Украине, плохое отношение иностранцев к украинцам); оружие (плохое качество западных вооружений, недостаточное количество оружия на фронте, неспособность Украины производить собственное оружие); Коррупция (тотальная коррумпированность украинской власти, хищение западной помощи); власть (некомпетентность украинской власти, персональные атаки на президента Украины и его семью, других представителей политического руководства, обвинения в сворачивании демократии, конфликты внутри власти); Энергетика (отключение электроэнергии и отопления); Демография (человеческие потери Украины из-за войны, нежелание беженцев возвращаться из-за границы); Деморализация (спекуляции на региональных и языковых отличиях, дискредитация западных ценностей, потеря ценностных ориентиров в украинском обществе, низкий боевой дух ВСУ, рост уровня преступности); Бедность (низкий уровень материального достатка украинцев, в частности социально незащищенных слоев населения); выплаты (фейковые сообщения о денежной помощи украинцам от правительства, иностранных партнеров или международных организаций); Забота о военных (безразличие государства к военнослужащим и их семьям, отсутствие должной поддержки раненых).

Исследователи отметили, что по сравнению с прошлым Meta, которой, в том числе принадлежит Facebook, уже улучшила свои алгоритмы для блокирования таких рекламных сообщений и страниц.

Также в исследовании отмечается, что ЦЭДЭМ регулярно обращается к Meta по удалению вредоносного контента, что уже привело к улучшению алгоритмов соцсетей его для лучшего обнаружения и удаления.

Однако специалисты отметили, что дополнительные меры все равно нужны. Среди предложений - усиление проверок рекламодателей, создание новых инструментов для блокирования фейковых аккаунтов и повышение осведомленности пользователей о рисках дезинформации.

Напомним, что 17 сентября компания Meta заблокировала на своих платформах российские государственные пропагандистские СМИ RT и "Россия сегодня".