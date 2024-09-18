РФ проводить масштабні інформаційні кампанії проти України та країн Заходу, - ISW
Кремль реалізовує масштабні інформаційні кампанії проти України та Заходу в соціальних мережах для просування власних інтересів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті послалися на витік документів, що описують масштабні інформаційні операції Росії з використанням соціальних мереж.
Так, компанія Meta, що є власником Facebook, Instagram і WhatsApp, 17 вересня заборонила російське державне ЗМІ Russia Today (RT) та "інші пов'язані з ним організації" за "діяльність, пов'язану з іноземним втручанням".
Крім того, 13 вересня Держдепартамент США оголосив про санкції проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з RT. Відомство звинуватило їх в участі в інформаційних операціях, прихованому впливі, а також військових закупівлях для Кремля, спрямованих проти держав Європи, Африки, Північної та Південної Америки.
У звіті зазначається, що проект розслідувань "Схеми" Радіо Свобода проаналізував тисячі витоків документів, які раніше отримали німецькі та естонські ЗМІ. Ці документи описують роботу російської компанії "Агентство соціального проектування" (SDA), яку Міністерство юстиції США нещодавно оголосило частиною комплексних операцій Кремля з реалізації та здійснення зловмисного впливу "Двійник".
За даними проекту "Схеми", Агентство поширювало фальшиві офіційні документи, зокрема сфабриковані накази Міністерства оборони України і Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, які використовувалися для "дискредитації військово-політичного керівництва України і деморалізації Збройних Сил України".
Крім того, SDA створювало фальшиві документи нібито від європейських урядових установ, підроблені новини нібито від європейських ЗМІ, та антиукраїнські меми, які широко розповсюджувалися у соціальних мережах.
"За оцінками ISW, Росія продовжує докладати зусиль для розвитку можливостей використання інформаційних операцій на платформах соціальних мереж, щоб викликати кінетичну активність і втручатися у вибори, а також у заходи з дестабілізації та схеми ухилення від санкцій", - йдеться у звіті.
Боротьба з російськими ІПСО
На початку вересня США ввели санкції проти низки осіб та організацій, зокрема головного редактора телеканалу RT Маргарити Сімоньян. Причиною стало втручання цих ЗМІ у президентські вибори в США.
У вівторок, 17 вересня, компанія Meta заблокувала на своїх платформах російські державні ЗМІ RT і "Россия сегодня". Їх звинуватили у ведення таємних операцій у мережі.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що RT співпрацює безпосередньо з російською розвідкою.
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