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Не тільки Медвєдєв. СБУ оголосила у розшук низку посадовців Росії

Фото: СБУ оголосила у розшук низку посадовців Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України оголосила про розшук низки посадовців Російської Федерації. Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва оголошено в розшук. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії Росії", - пише СБУ.

Медведєв та більшість членів Ради безпеки Росії підозрюються у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років або довічно.

Також до списку оголошених у розшук потрапили:

  • Олександр Бортніков, директор Федеральної служби безпеки Росії;
  • В'ячеслав Володін, голова Держдуми;
  • Віктор Золотов, директор Національної гвардії РФ - головнокомандувач військами національної гвардії;
  • Володимир Колокольцев , голова МВС Росії;
  • Валентина Матвієнко, голова Ради федеральних зборів Росії;
  • Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки Росії;
  • Сергій Шойгу, міністр оборони Росії;
  • Ігор Щоголев, державний радник Російської Федерації 1-го класу;
  • Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації;
  • та інші.

"Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності", - додає СБУ.

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