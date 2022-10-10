Не тільки Медвєдєв. СБУ оголосила у розшук низку посадовців Росії

"Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва оголошено в розшук. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії Росії", - пише СБУ.

Медведєв та більшість членів Ради безпеки Росії підозрюються у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років або довічно.

Також до списку оголошених у розшук потрапили:

Олександр Бортніков, директор Федеральної служби безпеки Росії;

В'ячеслав Володін, голова Держдуми;

Віктор Золотов, директор Національної гвардії РФ - головнокомандувач військами національної гвардії;

Володимир Колокольцев , голова МВС Росії;

Валентина Матвієнко, голова Ради федеральних зборів Росії;

Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки Росії;

Сергій Шойгу, міністр оборони Росії;

Ігор Щоголев, державний радник Російської Федерації 1-го класу;

Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації;

та інші.

"Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності", - додає СБУ.