Не тільки Медвєдєв. СБУ оголосила у розшук низку посадовців Росії

Служба безпеки України оголосила про розшук низки посадовців Російської Федерації. Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва оголошено в розшук. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії Росії", - пише СБУ.
Медведєв та більшість членів Ради безпеки Росії підозрюються у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років або довічно.
Також до списку оголошених у розшук потрапили:
"Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності", - додає СБУ.
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