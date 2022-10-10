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Не только Медведев. СБУ объявила в розыск ряд чиновников России

Фото: СБУ объявила в розыск ряд чиновников России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины объявила о розыске ряда должностных лиц Российской Федерации. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Служба безопасности Украины подтверждает, что заместитель главы совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Это произошло еще в марте 2022 года в начале полномасштабной агрессии России", - пишеь СБУ.

Медведев и большинство членов Совбеза России подозреваются в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненно.

Также в список объявленных в розыск попали:

  • Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности России;
  • Вячеслав Володин, глава Госдумы;
  • Виктор Золотов, директор Национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии;
  • Владимир Колокольцев, глава МВД России;
  • Валентина Матвиенко, глава Совета федерального собрания России;
  • Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России;
  • Сергей Шойгу, министр обороны России;
  • Игорь Щеголев, государственный советник Российской Федерации 1-го класса;
  • Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации;
  • и другие.

"Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, виновных в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности", - добавляет СБУ.

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