Не только Медведев. СБУ объявила в розыск ряд чиновников России

"Служба безопасности Украины подтверждает, что заместитель главы совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Это произошло еще в марте 2022 года в начале полномасштабной агрессии России", - пишеь СБУ.

Медведев и большинство членов Совбеза России подозреваются в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненно.

Также в список объявленных в розыск попали:

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности России;

Вячеслав Володин, глава Госдумы;

Виктор Золотов, директор Национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии;

Владимир Колокольцев, глава МВД России;

Валентина Матвиенко, глава Совета федерального собрания России;

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России;

Сергей Шойгу, министр обороны России;

Игорь Щеголев, государственный советник Российской Федерации 1-го класса;

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации;

и другие.

"Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, виновных в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности", - добавляет СБУ.