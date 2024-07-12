Не тільки лікування. Коли військовим можна виїздити за кордон під час війни
Військові збройних сил України мають право на виїзд за кордон навіть під час війни. Для цього має бути одна з кількох підстав. Наприклад, військові можуть їхати на лікування, у відрядження або у відпустку.
Про всі підстави виїзду за кордон українських захисників та про те, що для цього потрыбно, в коментарі для РБК-Україна розповідає юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова.
Хто з військових може виїздити за кордон: подробиці
Закони України передбачають, що діючі військові мають можливість виїзду за кордон. Ця норма діє також і під час дії воєнного стану.
Для виїду військових за кордон, поки триває війна, є декілька підстав, каже Діана Тернова
- виїздити за кордон військовослужбовці можуть під час планової відпустки;
- їх можуть направити за кордон на лікування;
- захисники також можуть виїздити у відрядження;
Зверніть увагу. Якщо військовий хоче поїхати за кордон у відпустку, така можливість напряму залежить від того, чи погодить це командир частини. В кожному випадку все вирішується індивідуально. Також може бути наказ на виїзд у відрядження (на навчання), і тоді окремих дозволів командування не потрібно.
Командир приймає рішення стосовно надання чи не надання відпустки та дозволу на виїзд закордон, і в подальшому видає військовому відпускний квиток та наказ.
Для виїзду, наприклад, у відпустку до родичів, військовому спершу потрібно написати рапорт, каже Діана Тернова.
"І в графі, де зазначається, де саме військовослужбовець буде проходити відпустку потрібно зазначити – адресу та тривалість перебування. Але слід наголосити, що родичі, до яких він виїжджає, мають перебувати закордоном на законних підставах. Наприклад, мати тимчасовий захист або постійне місце проживання в тій країні, де вони на цей момент перебувають", – пояснює вона.
Якими законами регулюється виїзд військових за кордон
Військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон: ці правила регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", зауважує юрист.
Під час воєнного стану в Україні пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими Держприкордонслужби на підставі прийнятих Міністром оборони, керівником іншого військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.
Відзначимо, військові в Україні можуть користуватися різноманітними пільгами. Для них передбачене безкоштовне лікування, знижки на комунальні послуги і безкоштовний проїзд в транспорті. Ми писали, які зараз діють пільги для військових і які безкоштовні послуги для них передбачені в Україні.
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