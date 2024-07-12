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Не только лечение. Когда военным можно выезжать за границу во время войны

Украина, Пятница 12 июля 2024 19:10
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Не только лечение. Когда военным можно выезжать за границу во время войны Фото: Кто из военных может выезжать за границу во время войны (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Диана Тернова

Военные вооруженных сил Украины имеют право на выезд за границу даже во время войны. Для этого должно быть одно из нескольких оснований. Например, военные могут ехать на лечение, в командировку или в отпуск.

Обо всех основаниях выезда за границу украинских защитников и о том, что для этого нужно, в комментарии для РБК-Украина рассказывает юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

Кто из военных может выезжать за границу: подробности

Законы Украины предусматривают, что действующие военные имеют возможность выезда за границу. Эта норма действует также и во время действия военного положения.

Для выезда военных за границу, пока идет война, есть несколько оснований, говорит Диана Тернова

  • выезжать за границу военнослужащие могут во время планового отпуска;
  • их могут направить за границу на лечение;
  • защитники также могут выезжать в командировку;

Обратите внимание. Если военный хочет уехать за границу в отпуск, такая возможность напрямую зависит от того, согласует ли это командир части. В каждом случае все решается индивидуально. Также может быть приказ на командировочный выезд (на обучение), и тогда отдельных разрешений командования не требуется.

Командир принимает решение о предоставлении или не предоставлении отпуска и разрешения на выезд за границу, и в дальнейшем выдает военному отпускной билет и приказ.

Для выезда, например, в отпуск к родственникам, военному сначала нужно написать рапорт, говорит Диана Тернова.

"И в графе, где указывается, где именно военнослужащий будет проходить отпуск нужно указать – адрес и продолжительность пребывания. Но следует отметить, что родственники, к которым он уезжает, должны находиться заграницей на законных основаниях. Например, иметь временную защиту или постоянное место жительства в той стране, где они на этот момент пребывают", – объясняет она.

Какими законами регулируется выезд военных за границу

Военнослужащие имеют равное с другими гражданами Украины право на выезд за границу: эти правила регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", отмечает юрист.

Во время военного положения в Украине пропуск военнослужащих через государственную границу осуществляется уполномоченными Госпогранслужбы на основании принятых Министром обороны, руководителем другого военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Отметим, военные в Украине могут воспользоваться различными льготами. Для них предусмотрено бесплатное лечение, скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд в транспорте. Мы писали, какие сейчас действуют льготы для военных и какие бесплатные услуги и для них предусмотрены в Украине.

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