Не только лечение. Когда военным можно выезжать за границу во время войны
Военные вооруженных сил Украины имеют право на выезд за границу даже во время войны. Для этого должно быть одно из нескольких оснований. Например, военные могут ехать на лечение, в командировку или в отпуск.
Обо всех основаниях выезда за границу украинских защитников и о том, что для этого нужно, в комментарии для РБК-Украина рассказывает юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.
Кто из военных может выезжать за границу: подробности
Законы Украины предусматривают, что действующие военные имеют возможность выезда за границу. Эта норма действует также и во время действия военного положения.
Для выезда военных за границу, пока идет война, есть несколько оснований, говорит Диана Тернова
- выезжать за границу военнослужащие могут во время планового отпуска;
- их могут направить за границу на лечение;
- защитники также могут выезжать в командировку;
Обратите внимание. Если военный хочет уехать за границу в отпуск, такая возможность напрямую зависит от того, согласует ли это командир части. В каждом случае все решается индивидуально. Также может быть приказ на командировочный выезд (на обучение), и тогда отдельных разрешений командования не требуется.
Командир принимает решение о предоставлении или не предоставлении отпуска и разрешения на выезд за границу, и в дальнейшем выдает военному отпускной билет и приказ.
Для выезда, например, в отпуск к родственникам, военному сначала нужно написать рапорт, говорит Диана Тернова.
"И в графе, где указывается, где именно военнослужащий будет проходить отпуск нужно указать – адрес и продолжительность пребывания. Но следует отметить, что родственники, к которым он уезжает, должны находиться заграницей на законных основаниях. Например, иметь временную защиту или постоянное место жительства в той стране, где они на этот момент пребывают", – объясняет она.
Какими законами регулируется выезд военных за границу
Военнослужащие имеют равное с другими гражданами Украины право на выезд за границу: эти правила регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", отмечает юрист.
Во время военного положения в Украине пропуск военнослужащих через государственную границу осуществляется уполномоченными Госпогранслужбы на основании принятых Министром обороны, руководителем другого военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.
Отметим, военные в Украине могут воспользоваться различными льготами. Для них предусмотрено бесплатное лечение, скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд в транспорте. Мы писали, какие сейчас действуют льготы для военных и какие бесплатные услуги и для них предусмотрены в Украине.
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