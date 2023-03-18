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Не тільки Leopard 2. Канада показала відправку Україні нової бронетехніки

Фото: Канада показала відправку Україні нової бронетехніки (twitter.com/AnitaAnandMP)
Автор: Сергій Пишкін

Канада надсилає Україні нову військову допомогу. Міністр оборони Канади Аніта Ананд продемонструвала завантаження бронетехніки у літак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ананд.

"Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України", - пише міністр.

Також Ананд відзначила, що Канада стоятиме на боці України стільки, скільки це буде необхідно.

Міністр не уточнила, що саме буде надіслано нашим воїнам цього разу, однак судячи з кадрів на відео, можливо, там зображена Bergepanzer 3 - броньована ремонтно-евакуаційна машина, яка побудована на основі бойового танку Свого часу була розроблена для обслуговування та ремонту основного танка Leopard 2.

Для самооборони екіпажу машина обладнана кулеметом MG3 й димовим гранатометом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вже найближчими тижнями Канада передасть Україні вісім танків Leopard 2.

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