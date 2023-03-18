Не только Leopard 2. Канада показала отправку Украине новой бронетехники

Канада посылает Украине новую военную помощь. Министр обороны Канады Анита Ананд продемонстрировала загрузку бронетехники в самолет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Ананд.
"Больше канадской военной помощи уже по пути в Украину", - пишет министр.
Также Ананд отметила, что Канада будет стоять на стороне Украины столько, сколько необходимо.
Министр не уточнила, что именно будет отправлено нашим воинам на этот раз, однако судя по кадрам на видео, возможно, там изображена Bergepanzer 3 - бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая построена на основе боевого танка Leopard 2. В свое время была разработана для обслуживания и ремонта основного танка Leopard 2.
Для самообороны экипажа машина оборудована пулеметом MG3 и дымовым гранатометом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в ближайшие недели Канада передаст Украине восемь танков Leopard 2.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.