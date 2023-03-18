Не только Leopard 2. Канада показала отправку Украине новой бронетехники

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Ананд.

Министр не уточнила, что именно будет отправлено нашим воинам на этот раз, однако судя по кадрам на видео, возможно, там изображена Bergepanzer 3 - бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая построена на основе боевого танка Leopard 2. В свое время была разработана для обслуживания и ремонта основного танка Leopard 2.

Также Ананд отметила, что Канада будет стоять на стороне Украины столько, сколько необходимо.

"Больше канадской военной помощи уже по пути в Украину", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в ближайшие недели Канада передаст Украине восемь танков Leopard 2.

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