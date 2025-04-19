Не тільки крісло та дзеркала: як правильно налаштувати робоче місце водія

Свого часу науковці недаремно створили цілу науку ергономіку – якби не вона, сучасні автомобілі не були б такими зручними для водія і пасажирів. Але проектуючи робоче місце водія, конструктори та дизайнери мають право розраховувати на те, що і водій у свою чергу сидітиме так, як слід.

У чому секрет правильної посадки водія

Коли говорять про те, як треба сидіти за кермом водію, мають на увазі перш за все положення тіла відносно органів керування. Тут є два аспекти: по-перше, чи зможе водій в принципі дотягнутись до керма, педалей, кнопок та важелів, по-друге, наскільки швидко він зможе це зробити.

Важливо також, наскільки вправно водій зможе оперувати з тим чи іншим органом керування. І розглядати всі питання треба не тільки з точки зору руху у штатній обстановці, а й в моменти аварійних ситуацій, коли треба реагувати на події швидко і точно. Ми хочемо сказати, що неправильна посадка водія може проявитись в екстремальній ситуації, коли треба швидко зманеврувати, щось об’їхати, загальмувати чи прискоритись.

Чому треба сидіти правильно

Почати треба з того, що водієві за кермом має бути елементарно зручно: якщо в нього будуть "затікати" спина і коліна, він швидко втомиться і не зможе уважно слідкувати за дорожньою обстановкою. Не менш важливо, щоб драйвер мав змогу керувати машиною, не переводячи погляд від дороги на органи управління, і тим більше щоб йому не доводилося нахиляти голову, аби щось роздивитись за вікнами чи на панелі керування в салоні.

Нарешті, якщо водій розміститься в салоні не так, як це передбачено конструкторами, він не отримає гарантованого захисту систем пасивної безпеки. Адже ремені безпеки та подушки-аірбеги (система SRS) розраховані на те, що водій розміщений відносно них певним чином. І якщо це не так, вони під час ДТП можуть завдати людині додаткових травм.

Як розташуватись правильно

Будь-який теперішній автомобіль має цілий набір налаштувань крісла і керма. І парадокс у тому, що часто вони можуть забезпечити водієві не тільки ідеальну посадку, а й буквально небезпечну.

Кут нахилу спини. Почнемо з того, що спина не повинна бути надто похиленою назад – у більшості моделей така спортивна посадка не забезпечить повного огляду. З іншого боку, надмірний нахил корпусу вперед теж не бажаний, але цьому запобігти простіше, адже його обмежить положення рук (див. наступний пункт);

Як далеко від керма. Другий ключовий параметр – положення рук. Правильно сидить той, хто, поклавши зап'ястя на верх керма, має кут згинання ліктів в районі 10 – 15 градусів. І зважте, що це – при притиснутій до спинки крісла спині! Коли сісти до керма ще ближче, теж можна буде їхати, але можливості швидко обертати баранку при потребі оминути щось на дорозі не буде.

Дістати до педалей. Взаємне розташування ніг і педалей є дуже важливим – недаремно ж на деяких ексклюзивних моделях мається опція налаштувань педального вузла. А на звичайних авто прив’язуватись доведеться до положення ніг на двох лівих педалях, коли вони натиснуті до упору (на машині з АКП, звісно, питання педалі зчеплення знімається). Коліно при цьому не може бути повністю розпрямленим. Тому що, по-перше, трохи зігнута нога менше втомлюється, а по-друге, при фронтальному зіткненні (не дай Боже таке станеться) зігнута нога не отримає тяжких переломів. При тому надто зігнуте коліно теж недобре, адже в такому положенні ступні важче переносити з педалі на педаль, коли треба буде швидко зреагувати на якусь подію на дорозі.

Що видно з-за керма. Сутність налаштувань у плані огляду – зробити так, щоб водій при невимушеному положенні голови легко тримав погляд паралельно дорозі. І в такому положенні людина має бачити всі прилади та лампи на панелі перед собою. Не забудьте при тому перевірити, чи все видно у дзеркала, але на більшості машин тут не повинно бути проблем.

Коротко

Не дивуйтесь, якщо спочатку правильно відрегульована посадка здаватиметься вам незручною. Як ми вже казали, налаштування робочого місця водія сьогодні іноді виходять геть неправильними – і попри те до них багато хто звикає і вважає ідеальними. Але подумайте про те, що над ергономікою вашого інтер’єру працювала ціла команда досвідчених фахівців, і всі вони не могли помилитись.

Нарешті, у випадку жорстких сумнівів завітайте на хвилинку до найближчих курсів підвищення кваліфікації водіїв (академії водійської майстерності, школи контраварійної підготовки тощо). Тамтешні інструктори перевірять, наскільки вдало ви налаштували кермо, дзеркала та крісло, і можливо, дадуть вам кілька додаткових порад.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та "Енергія руху".