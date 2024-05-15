Салонний фільтр в авто: на що впливає і коли його треба міняти

Є в багатьох сучасних авто така деталь, про яку не всі власники згадують вчасно: фільтр салонного повітря. Водії помиляються, вважаючи його елементом комфорту, в той час як цей фільтр впливає на безпеку руху і може стати причиною ДТП.

Про те, для чого потрібен салонний фільтр і як часто його слід замінювати читайте в матеріалі РБК-Україна .

Пасажирський салон автомобіля тільки на перший погляд ізольований від вулиці: насправді в нього практично безперервно надходить потік повітря просто з надвору. Кліматична установка забирає його всередину для:

вентиляції. Коли в салоні перебуває кілька осіб, вони швидко витрачають запас кисню, який є у цьому замкненому просторі, тож атмосферу салону потрібно елементарно оновлювати. У вологу погоду вентиляція сприяє видаленню вологи з салонного повітря;

підігріву і опалення салону в холодну погоду. Опалювач проганяє забране з вулиці повітря через гарячий радіатор-теплообмінник і подає його на скло, в ноги та на інші дефлектори;

охолодження салону. Так само як і пічка, кондиціонер пропускає потік повітря через теплообмінник (цього разу через холодний випарник) і розповсюджує холод по салону. Крім створення комфортної температури влітку, кондиціонер може швидко осушити повітря в салоні, миттєво прибравши вологу з вікон і відновивши огляд для водія.

Відповідно, кліматична установка проганяє через інтер’єр велику кількість повітря, і природньо, що дуже бажано його перед тим очистити. Інакше в машині буде повно дрібного сміття на кшталт суцвіть рослин, сухого листя, залишків випадкових комашок – не говорячи вже про пил з під коліс та пилок рослин, що викликає алергію.

Для чого потрібен салонний фільтр повітря

Те, що салонний фільтр не пускає в машину відверте сміття, зрозуміло. Але у наявності і вчасній заміні цього фільтра є ще кілька позитивних аспектів.

По-перше, салонний фільтр захищає не лише людей в салоні, а й радіатори кліматичної установки – гарячий теплообмінник пічки і холодний випарник кондиціонера. В машинах, де такого фільтра немає (конструктивно чи з недбалості водія), ці радіатори з часом засмічуються так, що для очищення доводиться розбирати або знімати торпедо. А ця процедура зазвичай обходиться у суму, часто непідйомну для власника ненового бюджетного авто.

По-друге, салонні фільтри шанованих марок мають в своїй конструкції не тільки по кілька шарів волоконного матеріалу, а й прошарок активованого вугілля, антимікробний покриття та наелектризовану мембрану. Такий бар’єр затримує не лише пил і мікрочастинки-алергени, а й шкідливі гази і навіть запахи! Крім того, в "правильному" фільтрі частково затримуються віруси, бактерії та спори грибків та плісняви.

Де встановлено фільтр салонного повітря

Отже, зрозуміло, чому на автомобілях свого часу з’явився фільтр салонного повітря. Він стоїть в каналі забору повітря, на вході в кліматичну установку, і найчастіше схований у правій частині торпедо. Таким чином, доступ до нього зазвичай організовано або з району ніг переднього пасажира (під або за бардачком), або зверху – з району жабо.

Якісний салонний фільтр з одного боку, затримує мікрочастинки калібром до 1 мікрона, а з іншого, не чинить суттєвого опору потоку повітря, яке засмоктується в салон вентилятором "клімата".

Салонний фільтр і безпека

Під час руху машини у вологу погоду або просто в мороз створюються передумови для підвищення вологості в салоні. Для водія це означає, що в машині запотіють вікна, причому часто це трапляється майже миттєво, скажімо, при потраплянні води чи снігу на лобове скло або при виїзді на міст чи площу, яка продувається холодним повітрям.

Досвідчений водій знає, що робити в такому випадку: увімкнути кондиціонер, натиснути спеціальну кнопку на торпедо чи вручну пустити на лобове скло максимальний потік повітря. Але якщо при цьому забитий салонний фільтр, нічого не допоможе: потік повітря через дефлектори буде заслабкий, оскільки переповнений фільтр його обмежує.

Мабуть, не варто нагадувати, чим може завершитись раптова втрата огляду для водія просто на ходу.

Як часто треба замінювати фільтр салонного повітря

Кожен автовиробник регламентує терміни заміни всіх фільтрів в машині, у тому числі і салонного. Найчастіше всі вони замінюються одночасно, під час чергового планового ТО.

З іншого боку відомо, що виробники фільтрів з світовим ім’ям заявляють для своїх салонних фільтрів ресурс не менше 15 000 тисяч км або, у часовому виразі, один рік. Якщо ви обслуговуєте машину самостійно і при тому купуєте високоякісні фірмові фільтри, від цих цифр і варто відштовхуватись.

Якщо коротко

Так, і сьогодні є чимало автомобілів, які згідно конструкції не мають салонного фільтра. Але коли вже в конструкції наявність фільтра передбачено, його слід замінювати вчасно і при тому не економити на якості деталі. Справа у тому, що сучасна кліматична установка, спроектована "під фільтр", але позбавлена його вольовим рішенням власника, засмічується у прискореному темпі. І тоді вже вона втратить спроможність не тільки нагрівати та охолоджувати повітря, а й обдувати вікна та вентилювати салон – а чим завершуються подібні негаразди, ми розповіли вище.