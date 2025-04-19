Не только кресло и зеркала: как правильно настроить рабочее место водителя

В свое время ученые не зря создали целую науку эргономику - если бы не она, современные автомобили не были бы такими удобными для водителя и пассажиров. Но проектируя рабочее место водителя, конструкторы и дизайнеры вправе рассчитывать на то, что и водитель в свою очередь будет сидеть так, как следует.

В чем секрет правильной посадки водителя

Когда говорят о том, как надо сидеть за рулем водителю, имеют в виду прежде всего положение тела относительно органов управления. Здесь есть два аспекта: во-первых, сможет ли водитель в принципе дотянуться до руля, педалей, кнопок и рычагов, во-вторых, насколько быстро он сможет это сделать.

Важно также, насколько ловко водитель сможет оперировать с тем или иным органом управления. И рассматривать все вопросы надо не только с точки зрения движения в штатной обстановке, но и в моменты аварийных ситуаций, когда надо реагировать на события быстро и точно. Мы хотим сказать, что неправильная посадка водителя может проявиться в экстремальной ситуации, когда надо быстро сманеврировать, что-то объехать, затормозить или ускориться.

Почему надо сидеть правильно

Начать надо с того, что водителю за рулем должно быть элементарно удобно: если у него будут "затекать" спина и колени, он быстро устанет и не сможет внимательно следить за дорожной обстановкой. Не менее важно, чтобы драйвер мог управлять машиной, не переводя взгляд с дороги на органы управления, и тем более чтобы ему не приходилось наклонять голову, чтобы что-то рассмотреть за окнами или на панели управления в салоне.

Наконец, если водитель разместится в салоне не так, как это предусмотрено конструкторами, он не получит гарантированной защиты систем пассивной безопасности. Ведь ремни безопасности и подушки-аирбеги (система SRS) рассчитаны на то, что водитель размещен относительно них определенным образом. И если это не так, они во время ДТП могут нанести человеку дополнительные травмы.

Как расположиться правильно

Любой нынешний автомобиль имеет целый набор настроек кресла и руля. И парадокс в том, что часто они могут обеспечить водителю не только идеальную посадку, но и буквально опасную.

Угол наклона спины. Начнём с того, что спина не должна быть слишком наклонена назад - в большинстве моделей такая спортивная посадка не обеспечит полного обзора. С другой стороны, чрезмерный наклон корпуса вперёд тоже не желателен, но это предотвратить проще, ведь его ограничит положение рук (см. следующий пункт);

Как далеко от руля. Второй ключевой параметр - положение рук. Правильно сидит тот, кто, положив запястья на верх руля, имеет угол сгибания локтей в районе 10 - 15 градусов. И учтите, что это - при прижатой к спинке кресла спине! Если сесть к рулю еще ближе, тоже можно будет ехать, но возможности быстро вращать баранку при необходимости обойти что-то на дороге не будет.

Достать до педалей. Взаимное расположение ног и педалей очень важно - недаром же на некоторых эксклюзивных моделях имеется опция настроек педального узла. А на обычных авто привязываться придется к положению ног на двух левых педалях, когда они нажаты до упора (на машине с АКП, конечно, вопрос педали сцепления снимается). Колено при этом не может быть полностью распрямлено. Потому что, во-первых, немного согнутая нога меньше устает, а во-вторых, при фронтальном столкновении (не дай Бог такое произойдет) согнутая нога не получит тяжелых переломов. При том слишком согнутое колено тоже нехорошо, ведь в таком положении ступни труднее переносить с педали на педаль, когда надо будет быстро среагировать на какое-то событие на дороге.

Что видно из-за руля. Суть настроек в плане обзора - сделать так, чтобы водитель при непринужденном положении головы легко держал взгляд параллельно дороге. И в таком положении человек должен видеть все приборы и лампы на панели перед собой. Не забудьте при этом проверить, все ли видно в зеркала, но на большинстве машин здесь не должно быть проблем.

Коротко

Не удивляйтесь, если сначала правильно отрегулированная посадка будет казаться вам неудобной. Как мы уже говорили, настройки рабочего места водителя сегодня иногда получаются совершенно неправильными - и несмотря на это к ним многие привыкают и считают идеальными. Но подумайте о том, что над эргономикой вашего интерьера работала целая команда опытных специалистов, и все они не могли ошибиться.

Наконец, в случае жестких сомнений посетите на минутку ближайшие курсы повышения квалификации водителей (академии водительского мастерства, школы контраварийной подготовки и т.д.). Тамошние инструкторы проверят, насколько удачно вы настроили руль, зеркала и кресло, и возможно, дадут вам несколько дополнительных советов.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и "Энергия движения".