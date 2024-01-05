Не тільки командний пункт: Гуменюк розповіла про результати атаки ЗСУ на Севастополь

"Не тільки один командний пункт уражений, дійсно потужна бойова робота відбулась за минулу добу, в тому числі й нанесено серйозне пошкодження системи захисту на кримському півострові", - розповіла Гуменюк.

За її словами, це вже не перше ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатовувати систему свого захисту.

"Зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати та розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях", - зазначила речниця.

Також Гуменюк розповіла, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для "Шахедів". Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то декілька потужних попередніх атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави.

"Саме у тому напрямку і працювали Сили оборони, щоб не почувався ворог так безпечно на цих територіях і пам'ятав завжди, що Крим - це України й ми за неї боремось", - наголосила вона.

Речниця також вважає, що вибухи поблизу Кримського мосту - це більше димова завіса, "намагання захистити цей зайвий конфігуративний обʼєкт".

"Але все ж таки, сама занепокоєність і побоювання за його долю небезпідставні - наша бойова робота триває, об'єктів там ще багато над якими нам варто попрацювати. І за кожним потужним результатом, якщо він буде гідний оголошення, ми будемо обов'язково сповіщати", - зазначила Гуменюк.

Атака на Севастополь

Вчора близько о 15:40 у Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські окупанти перекрили рух по Кримському мосту. Майже протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.