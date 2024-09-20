Не тільки Київ. Погіршення якості повітря фіксують по Україні (мапи)

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Забруднення в Києві

За даними швейцарської компанії IQAir, Київ на деякий час посів перше місце світового антирейтингу по забрудненості повітря. Згодом він опустився на другу сходинку, на першій - Каїр (столиця Єгипту).

У столичному Департаменті захисту довкілля пояснили, що наразі у Києві фіксується підвищення концентрації зважених часток. Тобто пилу. В деяких районах міста забрудненість максимальна - 100 балів, а найнижча концентрація з показником 74 бали.

Фото: Київ посідає друге місце в антирейтингу міст світу з найбруднішим повітрям (iqair.com)

Імовірною причиною такого забруднення називають пожежі в екосистемах на території Київської області. Основний масив пожеж припадає на Київську область. Там горить ліс на території 172 гектарів. Станом на зараз вже локалізована велика кількість осередків пожежі, залишок складає близько 2 гектарів.

Забруднення повітря в столиці спостерігається з 01:00 години поточної доби й триває наразі. Киян закликають:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна,

відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі,

пити багато води.

Інші міста

Втім, забрудненість повітря через пожежі на торфовищах і відкритих територіях фіксується не лише у столиці. Зокрема їдкий смог охопив і Конотоп на Сумщині.

"В Конотопі зараз можна сокиру в повітрі напевно повісити...А все це тому, що загорілись торфовища...Дихати дуже важко. Відповідні служби працюють. Довго не перебувайте на вулиці. Тримайте вікна зачиненими", - написав у Telegram мер Конотопа Артем Семеніхін.

Фото: у Конотопі також густий смог (t.me/SemenikhinArtem)

В Луцьку з повітрям теж не все гаразд. Там місцями індекс якості атмосферного повітря дорівнює 153 - це шкідливий рівень забруднення, який може викликати дискомфорт при диханні.

Також забрудненість у повітрі фіксується і в Харкові, там подекуди індекс якості атмосферного повітря вищий, ніж у Луцьку - 154 і 175 відповідно.

У місті Бобровиця на Чернігівщині цей показник дорівнює 171.

Коли ситуація покращиться

Заступник директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Володимир Дундар в ефірі телемарафону висловив сподівання, що найближчим часом відповідні служби подолають виклики, пов'язані ж пожежами. І повітря очиститься шляхом змішування природним шляхом.

"На жаль, через низьку швидкість вітру очищення повітря швидко не відбувається. Маємо надію, що додаткових пожеж не буде і найближчим часом ми зможемо вже вільно пересуватися містом і дихати свіжим повітрям", - сказав Дундар.

Втім, за його словами, конкретних прогнозів коли це станеться фахівці дати не можуть. Оскільки ще триває ліквідація наслідків пожеж.

"Ми прогнозуємо певне збільшення швидкості вітру, що прямо впливає на швидкість очищення повітря в столиці й не тільки", - зазначив Дундар.

Також він прокоментував дані IQair про те, що рівень забруднення в українській столиці нібито перевищив норму у 12,5 раза. За його словами, офіційно підтвердити таку інформацію не можна і ось чому.

"Станом на зараз дійсно є дуже велике забруднення. Сказати кратність перевищення норми не можемо. Оскільки пил не диференціюється з точки зору якихось норм концентрацій...Тому підтвердити ми не можемо такі дані. Але дійсно забруднення є значним", - підсумував Дундар.