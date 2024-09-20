Не только Киев. Ухудшение качества воздуха фиксируют по Украине (карты)

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Загрязнение в Киеве

По данным швейцарской компании IQAir, Киев на время занял первое место мирового антирейтинга по загрязненности воздуха. Впоследствии он опустился на вторую строчку, на первой - Каир (столица Египта).

В столичном Департаменте защиты окружающей среды объяснили, что сейчас в Киеве фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц. То есть пыли. В некоторых районах города загрязненность максимальна - 100 баллов, а самая низкая концентрация с показателем 74 балла.

Фото: Киев занимает второе место в антирейтинге городов мира с самым грязным воздухом (iqair.com)

Вероятной причиной загрязнения называют пожары в экосистемах на территории Киевской области. Основной массив пожаров приходится на Киевскую область. Там горит лес на территории 172 га. На сегодня уже локализовано большое количество очагов пожара, остаток составляет около 2 гектаров.

Загрязнение воздуха в столице наблюдается с 01:00 часов текущих суток и продолжается. Киевлян призывают:

не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна,

отказаться от физической активности на открытом воздухе,

пить много воды.

Другие города

Впрочем, загрязненность воздуха из-за пожаров на торфяниках и открытых территориях фиксируется не только в столице. В частности едкий смог охватил и Конотоп Сумской области.

"В Конотопе сейчас можно топор в воздухе наверняка повесить...А все это потому, что загорелись торфяники...Дышать очень тяжело. Соответствующие службы работают. Долго не находитесь на улице. Держите окна закрытыми", - написал в Telegram мэр Конотопа Артем Семенихин.

Фото: в Конотопе также густой смог (t.me/SemenikhinArtem)

В Луцке с воздухом тоже не все хорошо. Там местами индекс качества атмосферного воздуха равен 153 - это вредный уровень загрязнения, который может вызвать дискомфорт при дыхании.

Также загрязненность в воздухе фиксируется и в Харькове, там местами индекс качества атмосферного воздуха выше, чем в Луцке - 154 и 175 соответственно.

В городе Бобровица Черниговской области этот показатель равен 171.

Когда ситуация улучшится

Заместитель директора департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Владимир Дундар в эфире телемарафона выразил надежду, что в ближайшее время соответствующие службы справятся с вызовами, связанными же пожарами. И воздух очистится путем смешивания естественным путем.

"К сожалению, из-за низкой скорости ветра очистки воздуха быстро не происходит. Надеемся, что дополнительных пожаров не будет и в ближайшее время мы сможем уже свободно передвигаться по городу и дышать свежим воздухом", - сказал Дундар.

Впрочем, по его словам, конкретных прогнозов, когда это произойдет специалисты, дать не могут. Поскольку продолжается ликвидация последствий пожаров.

"Мы прогнозируем определенное увеличение скорости ветра, что прямо влияет на скорость очистки воздуха в столице и не только", - отметил Дундарь.

Также он прокомментировал данные IQair о том, что уровень загрязнения в украинской столице якобы превысил норму в 12,5 раза. По его словам, официально подтвердить такую информацию нельзя и вот почему.

"По состоянию на данный момент действительно очень большое загрязнение. Сказать кратность превышения нормы не можем. Поскольку пыль не дифференцируется с точки зрения каких-то норм концентраций...Поэтому подтвердить мы не можем такие данные. Но действительно загрязнение является значительным", - подытожил Дундар.