Не тільки iPhone 17: що ще нового покаже Apple у вересні (список)

9 вересня - головна подія

У вівторок, 9 вересня, о 20:00 за київським часом в Apple Park відбудеться щорічна осіння презентація. Компанія представить лінійку iPhone 17, включно з ультратонкою моделлю iPhone 17 Air, а також нові Apple Watch Series 11 і Ultra 3.

Крім того, очікуються AirPods Pro 3, нові аксесуари для iPhone 17 (включно з TechWoven-чохлами і Crossbody Strap), оновлений Apple Clear Case і свіжі стилі ремінців для Apple Watch.

Оновлення ПЗ

Відразу після презентації розробники і бета-тестери отримають реліз-кандидати iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 і macOS Tahoe 26. У цей же час вийде Xcode RC і відкриється можливість завантажувати застосунки з підтримкою нової системи в App Store.

Офіційний реліз iOS 26 та інших систем очікується вже 15 вересня.

12 вересня - старт попередніх замовлень

Передзамовлення на iPhone 17 і Apple Watch Series 11 відкриються в п'ятницю, 12 вересня, о 15:00 за київським часом. Оператори мобільного зв'язку запропонують оновлені умови trade-in, а учасники програми iPhone Upgrade зможуть оформити попереднє схвалення заздалегідь.

15-17 вересня - публікації оглядів

У ці дні очікується зняття заборони на огляди iPhone 17, Apple Watch Series 11 і AirPods Pro 3. Зазвичай Apple розподіляє публікації по днях: у понеділок - аксесуари, у вівторок - Apple Watch, у середу - iPhone.

19 вересня - старт продажів

У п'ятницю, 19 вересня, новинки Apple надійдуть у роздрібні магазини, а також почнуть доставляти покупцям, які оформили попереднє замовлення. Як завжди, в Apple Store очікуються черги з раннього ранку. У цей же період вийде оновлення iOS 26.0.1, а незабаром після нього - перша бета iOS 26.1.

Що представлять через місяць

У жовтні можливе проведення другого осіннього заходу Apple або серія релізів через прес-релізи. Серед імовірних анонсів - iPad Pro на чипі M5, оновлений Apple Vision Pro і нові MacBook Pro з M5, реліз яких, за прогнозами, може відбутися не раніше весни 2026 року.

Крім того, в індустрії вже обговорюються плани Apple на 2026 рік. За чутками, компанія готує перший складаний iPhone, дизайн якого може бути натхненний iPhone 17 Air.