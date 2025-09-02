Не только iPhone 17: что еще нового покажет Apple в сентябре (список)

9 сентября - главное событие

Во вторник, 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени в Apple Park состоится ежегодная осенняя презентация. Компания представит линейку iPhone 17, включая ультратонкую модель iPhone 17 Air, а также новые Apple Watch Series 11 и Ultra 3

Кроме того, ожидаются AirPods Pro 3, новые аксессуары для iPhone 17 (включая TechWoven-чехлы и Crossbody Strap), обновленный Apple Clear Case и свежие стили ремешков для Apple Watch.

Обновления ПО

Сразу после презентации разработчики и бета-тестеры получат релиз-кандидаты iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 и macOS Tahoe 26. В это же время выйдет Xcode RC и откроется возможность загружать приложения с поддержкой новой системы в App Store.

Официальный релиз iOS 26 и других систем ожидается уже 15 сентября.

12 сентября - старт предзаказов

Предзаказы на iPhone 17 и Apple Watch Series 11 откроются в пятницу, 12 сентября, в 15:00 по киевскому времени. Операторы мобильной связи предложат обновленные условия trade-in, а участники программы iPhone Upgrade смогут оформить предварительное одобрение заранее.

15–17 сентября - публикации обзоров

В эти дни ожидается снятие запрета на обзоры iPhone 17, Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3. Обычно Apple распределяет публикации по дням: в понедельник - аксессуары, во вторник - Apple Watch, в среду - iPhone.

19 сентября - старт продаж

В пятницу, 19 сентября, новинки Apple поступят в розничные магазины, а также начнут доставляться покупателям, оформившим предзаказ. Как обычно, в Apple Store ожидаются очереди с раннего утра. В этот же период выйдет обновление iOS 26.0.1, а вскоре после него - первая бета iOS 26.1.

Что представят через месяц

В октябре возможно проведение второго осеннего мероприятия Apple или серия релизов через пресс-релизы. Среди вероятных анонсов - iPad Pro на чипе M5, обновленный Apple Vision Pro и новые MacBook Pro с M5, релиз которых, по прогнозам, может состояться не раньше весны 2026 года.

Кроме того, в индустрии уже обсуждаются планы Apple на 2026 год. По слухам, компания готовит первый складной iPhone, дизайн которого может быть вдохновлен iPhone 17 Air.