Не тільки Хмельницька. Близький проліт дрону РФ зафіксовано біля ще однієї АЕС в Україні

Загрози РФ для АЕС в Україні

В останні тижні РФ постійно створює небезпечні ситуації із прольотом дронів над АЕС в Україні. Такі випадки фіксували вже двічі у районі Хмельницької АЕС. Дрони окупантів пролітали у безпосередній близькості від цієї станції під час атак 12 та 20 вересня.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга попереджав, що Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки станцій.

Після цього президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія використовує китайські супутники для фотографування АЕС в Україні. За його словами, ймовірно, це здійснюється саме у рамках підготовки до можливих ударів.

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