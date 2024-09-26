Не только Хмельницкая. Близкий пролет дрона РФ зафиксирован у еще одной АЭС в Украине

Угрозы РФ для АЭС в Украине

В последние недели РФ постоянно создает опасные ситуации с пролетом дронов над АЭС в Украине. Такие случаи фиксировали уже дважды в районе Хмельницкой АЭС. Дроны оккупантов пролетали в непосредственной близости от этой станции во время атак 12 и 20 сентября.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига предупреждал, что Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности станций.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует китайские спутники для фотографирования АЭС в Украине. По его словам, вероятно, это осуществляется именно в рамках подготовки к возможным ударам.

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