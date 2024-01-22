Не тільки гроші: Кім Чен Ин продає Путіну ракети з двох причин, - Bloomberg

Як зазначається у публікації, президент Росії Володимир Путін звернувся до Кім Чен Ына з проханням надати балістичні ракети малої дальності та понад 1 млн артилерійських снарядів. За словами експертів із озброєння, відправлені на даний момент північнокорейські ракети за розміром та динамікою польоту аналогічні російським ракетам серії "Іскандер".

Звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень показав, що американська система ППО Patriot досі значною мірою ефективна у протидії російським ракетам. У червні, коли Росія спробувала вивести з ладу батарею Patriot, що захищала Київ, система збила всі 34 ракети "Іскандер" та "Кинжал", випущені Росією.

Це попередження Путіну щодо ракет КН-23 та КН-24, які, як вважають, постачає Кім. Системи призначені для швидкого розгортання, маневреності в польоті та ураження цілей з певним ступенем точності. Цього може бути замало.

"Система протиракетної оборони Patriot має бути в змозі перехоплювати північнокорейські балістичні ракети малої дальності з огляду на її ефективність проти російських "Іскандерів", - сказав Шаан Шейх, науковий співробітник проекту протиракетної оборони у вашингтонському аналітичному центрі CSIS.

Продаж ракет

З 2019 року військові Кіма запустили близько 120 своїх ракет під час випробувань і, ймовірно, прагнуть створити арсенал, який, зрештою, може обчислюватися тисячами. Згідно з даними, зібраними Корейським інститутом оборонного аналізу, вартість ракет Північної Кореї становить близько 5 млн доларів кожна, але з того часу витрати Кіма, ймовірно, знизилися, оскільки він наростив виробництво.

Це робить продаж зброї потенційно важливим джерелом іноземних доходів, чого гостро потребує постраждала від санкцій економіка Північної Кореї. Однак ізольований режим Кіма, який уже давно використовує підозрілу діяльність для отримання готівки, постачає ракети Путіну не лише з комерційних причин.

Будь-яка інформація, яку Кім зможе отримати про характеристики своєї зброї на полі боях, також може допомогти її режиму вдосконалити майбутні розробки та стратегії нападу.

"Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також дає цінну технічну та військову інформацію для КНДР", - заявив Держдепартамент США.

Уламки, ймовірно, від північнокорейських ракет, знаходили після ударів по Харкові на початку січня, коли він навряд чи знаходився під захистом Патріота. Представник харківської прокуратури Дмитро Чубенко заявив журналістам, що ракети за ключовими аспектами відрізняються від російських моделей, і, на його думку, вони були з Північної Кореї.

Передача таких ракет із Північної Кореї з дальністю дії близько 400-800 кілометрів (250–500 миль) збільшує арсенал озброєнь, які Кремль може використати для нападу на Україну у розпал війни.

"Передача Північною Кореєю кількох десятків балістичних ракет малої дальності вітатиметься Москвою, яка вичерпала свої довоєнні запаси, незважаючи на зусилля щодо збільшення виробництва ракет", - йдеться у доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Тим часом, Кім намагається ще більше модернізувати свій арсенал. Його режим почав рік із запуску боєголовки нового типу, яка, за його словами, рухається з високою швидкістю і обертається у повітрі та встановлена на ракеті середньої дальності, призначеної для ураження всіх баз Японії та США на Гуамі.

Система ППО

Південна Корея та Японія використовують батареї Patriot для захисту ключових районів від Північної Кореї. Південнокорейські сили мають 8 батарей PAC-2 та PAC-3 навколо Сеула, а американські війська використовують системи PAC-3 у Японії на військових базах США, особливо на Окінаві.

Згідно з звітом Дослідницької служби Конгресу, система Patriot оснащена потужним радаром, який здатний відстежувати до 100 цілей, включаючи крилаті ракети, балістичні ракети та літаки.

Росія застосувала потужні ракетні залпи, щоб спробувати знищити оборону України. Наприкінці грудня Росія посилила бомбардування, випустивши сотні ракет містами по всій Україні, вбивши десятки людей. США дійшли висновку, що Росія, ймовірно, використала у цій атаці північнокорейські ракети.

Постачання з Північної Кореї, швидше за все, призведе до скорочення запасів ракет для батарей Patriot та інших систем ППО в Україні в рамках стратегії виснаження, яка може збільшити успішність ударів.

У результаті в січні члени НАТО зобов'язалися збільшити виробництво та закупівлю 1000 ракет Patriot для зміцнення протиповітряної оборони України вартістю 5,5 млрд доларів.

"Patriot – єдина система, яка може протистояти всім типам російських ракет", – заявив президент України Володимир Зеленський у жовтні, коли Німеччина пообіцяла надати батарею Patriot для захисту України. Тепер стане відома ефективність проти північнокорейських ракет, зазначає Bloomberg.