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Тільки за графіками. Завтра по Україні знову вимикатимуть світло: список областей

Фото: в Україні завтра будуть планові відключення електроенергії (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом доби 11 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - ідеться у повідомленні.

За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані:

  • З 05:00 до 23:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
  • З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Повідомляється, що аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень у вашому районі має оприлюднити "Обленерго".

В "Укренерго" нагадують, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі. Енергетики просять не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Володимир Зеленський розповів українцям, що робити у разі відключення електроенергії не за графіком.

Також раніше ми писали, що у НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання у країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів.

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