Только по графику. Завтра по Украине снова будут выключать свет: список областей

В течение суток 11 ноября запланированы отключения в ряде регионов Украины. Аварийных отключений пока не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

В "Укрэнерго" напоминают, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на сети. Энергетики просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления.

Сообщается, что аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе обнародует "Облэнерго".

По данным Национальной энергетической компании, плановые графики отключений для потребителей будут применены:

"Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Владимир Зеленский рассказал украинцам, что делать в случае отключения электроэнергии не по графику

Также ранее мы писали, что в НЭК "Укрэнерго" считают, что электроснабжение в стране можно возобновить через несколько дней, если не будет новых обстрелов

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