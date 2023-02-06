Тільки фундамент. Росіяни повністю знищили Новоселівське у Луганській області (відео)

Російські окупанти повністю знищили селище Новоселівське у Луганській області, а місцевих мешканців у населеному пункті вже немає
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.
"Тільки фундаменти, вирви та випалена земля - Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що селище пусте, а місцевих мешканців там немає. У січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського.
"У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. Суцільне згарище", - додали в Луганській ОВА.
Нагадаємо, що у грудні українські військові вибили війська РФ із селища Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.
Українські військові продовжують нищити ворога в Луганській області. Опубліковане відео ударів по російських військових у боях за Новоселівку.
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