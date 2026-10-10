Тільки за енергетичне перемир'я: Зеленський назвав умову для дизельної угоди з РФ

Україна не заперечує проти того, щоб США послабили санкції на російську енергетику, але за однієї умови. Натомість Росія має погодитися на енергетичне перемир'я, тобто взаємну відмову від ударів по електростанціях, підстанціях і НПЗ на час зими.

"Якщо ціна - енергетичне перемир'я, ці переговори - це добре", - пояснив Зеленський.

Проте, за його словами, жодних поступок від Москви Вашингтон не отримав. Інакше Трамп сам би про це оголосив.

Українська делегація летіла до Флориди на запрошення спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, який пообіцяв обговорити нові ідеї щодо завершення війни. Під час переговорів американці жодним словом не згадали про дизельну угоду. Про дзвінок Трампа Путіну українська сторона дізналася лише за годину до оголошення.

"Схоже, що вони, з одного боку, використали цю можливість, щоб зустрітися з нами, а з іншого - зателефонували Путіну і домовилися про це", - заявив Зеленський.

Президент назвав угоду "подарунком Путіну на день народження", який російський диктатор відзначав 7 жовтня.

Зеленський порівняв нинішню ситуацію із самітом Трампа і Путіна на Алясці в серпні 2025 року. Тоді американський президент пристав на низку вимог Москви щодо війни, нічого не отримавши натомість.

"Що він отримав? Більше російського дизелю для американців? Це показує слабкість світу", - зазначив Зеленський.

Американські посланці збиралися передати сигнали з Флориди росіянам, а потім, можливо, приїхати до Києва, щоб завершити мирну угоду. Зеленський не виключає, що дизельна угода стала платою Кремлю за цю зустріч, хоча й визнає, що може помилятися.

Попри обурення, від посередництва США Київ не відмовляється.

"Це непросто. Нам потрібні американці, щоб спробувати зупинити цю війну", - наголосив президент.