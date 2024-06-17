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Не тільки довідка. Які документи треба для виїзду за кордон чоловікам з інвалідністю

Фото: Черга автомобілів на кордоні (facebook.com/zahidnuy_kordon
Автор: Катерина Гончарова

Чоловіки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи під час війни можуть вільно перетинати кордон, але статус інвалідності їм потрібно підтвердити відповідними документами.

Які документи потрібні чоловіку з 18 до 60 років з інвалідністю для виїзду за кордон, чи достатньо однієї лише довідки про інвалідність або ж треба якісь інші документи, у коментарі РБК-Україна розповідає адвокат юридичної компанії "Де-юре" Лариса Кісь.

Під час дії воєнного стану виїзд за кордон чоловіків призовного віку обмежений. Виїжджати за межі країни може тільки певна категорія чоловіків. До них відносяться, зокрема, чоловіки з інвалідністю всіх груп.

Порядок перетину кордону чоловіками з інвалідністю врегульований Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57, нагадує адвокат Лариса Кісь.

Для перетинанукордону чоловіку з інвалідністю віком з 18 до 60 років під час воєнного стану необхідно мати з собою такі документи:

  1. паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  2. посвідчення, яке підтверджує відповідний статус (в якому зазначено групу та причину інвалідності);
  3. або пенсійного посвідчення в якому зазначено групу та причину інвалідності;
  4. або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги (якщо в ньому зазначено групу та причину інвалідності),
  5. або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Зверніть увагу. Таким чином, одної  довідки про інвалідність (Довідка до акту огляду медико-соціальної експертною комісією)  або пенсійного посвідчення, виданого не у зв'язку з інвалідністю (наприклад, за вислугою) для виїзду за кордон недостатньо.

Крім того, для перетину кордону треба документи, які підтверджують інвалідність та документи, що підтверджують зняття з військового обліку. Це може бути довідка з військкомату, відмітка у військовому квитку тощо.

 

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні є певні категорії громадян, яких можуть не мобілізувати до лав ЗСУ. Крім бронювання на роботі та відстрочки за іншими обставинами, є правила щодо мобілізації членів однієї родини. Ми писали, чи мобілізують до ЗСУ, якщо вже служить близький родич.

Також юрист пояснив РБК-Україна, чи заберуть в армію чоловіків, у яких діти чи дружина з інвалідністю.

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Збройні сили УкраїниВиїзд за кордонМобілізація в УкраїніПрикордонна службаЧоловіки