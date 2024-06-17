Не только справка. Какие документы нужны для выезда за границу мужчинам с инвалидностью

Во время действия военного положения выезд за границу мужчин призывного возраста ограничен. Вызжать за пределы страны может только определенная категория мужчин. К ним относятся, в частности, мужчины с инвалидностью всех групп.

Порядок пересечения границы мужчинами с инвалидностью урегулирован Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57, напоминает адвокат Лариса Кись.

Для пересечения границы мужчине с инвалидностью в возрасте с 18 до 60 лет во время военного положения необходимо иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу; удостоверение, подтверждающее соответствующий статус (в котором указана группа и причина инвалидности); или пенсионного удостоверения, в котором указана группа и причина инвалидности; или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (если в нем указана группа и причина инвалидности); или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Обратите внимание. Таким образом, одной справки об инвалидности (Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией) или пенсионному удостоверению, выданному не в связи с инвалидностью (например, за выслугой) для выезда за границу недостаточно.

Кроме того, для пересечения границы нужны документы, подтверждающие инвалидность и документы, подтверждающие снятие с военного учета . Это может быть справка по военкомату, отметка в военном билете и так далее.