UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не тільки Донбас. Росія цього року хоче захопити Запорізьку область, - Павлюк

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія цього року поставила собі за мету повністю захопити Донбас. У разі успіху окупанти мають намір захопити і Запорізьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в інтерв'ю The Times.

За словами Павлюка, головною метою росіян залишається знищення українців як нації. Українські війська не давали окупантам такої можливості з 2022 року.

На думку Олександра Павлюка, російські окупаційні війська хочуть повністю взяти під контроль не тільки східні регіони України, але й Запорізьку область.

 "... ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, - це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області", - сказав генерал.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що частина Запорізької області була окупована росіянами у 2022 році. Українські військові провели наступ влітку 2023 року, але ЗСУ не вдалося звільнити Запорізьку область.

Наразі у Запорізькій області точаться бої, найважча ситуація поблизу населеного пункту Вербове.

Також зараз важка ситуація на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Росіяни зосередилися на місті Часів Яр, бої вже йдуть на кордоні міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЗапорізька областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України