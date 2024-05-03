Не тільки Донбас. Росія цього року хоче захопити Запорізьку область, - Павлюк

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що частина Запорізької області була окупована росіянами у 2022 році. Українські військові провели наступ влітку 2023 року, але ЗСУ не вдалося звільнити Запорізьку область.

Наразі у Запорізькій області точаться бої, найважча ситуація поблизу населеного пункту Вербове.

Також зараз важка ситуація на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Росіяни зосередилися на місті Часів Яр, бої вже йдуть на кордоні міста.

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