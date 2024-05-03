Не только Донбасс. Россия в этом году хочет захватить Запорожскую область, - Павлюк

По словам Павлюка, главной целью россиян остается уничтожение украинцев как нации. Украинские войска не давали оккупантам такой возможности с 2022 года.

По мнению Александра Павлюка, российские оккупационные войска хотят полностью взять под контроль не только восточные регионы Украины, но и Запорожскую область.

"...мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области", - сказал генерал.