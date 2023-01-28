Не тільки документи. Під час обшуків у Байдена ФБР вилучило його особисті блокноти

Під час обшуків у домі президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні ФБР вилучило не тільки секретні документи, але і його блокноти, де крім особистої інформації містилась і та, що мала державне значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Блокноти можуть не містити потенційно секретної інформації, але все одно можуть вважатись державною власністю, відповідно до Закону про президентські архіви", - зазначив співбесідник видання.

За інформацією джерела видання, знайомого з ходом розслідування, правоохоронці вилучили велику кількість блокнотів, але скільки точно - невідомо. Зазначається, що Байден залишав там різні замітки: від роздумів про сім’ю до подробиць його дипломатичної роботи на посту віце-президента в адміністрації Обами.

Нагадаємо, минулого тижня в будинку президента США Джо Байдена співробітники ФБР знайшли нову партію секретних документів, яка стосується часів його роботи віце-президентом.

Раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Зазначимо, що Байден користувався офісом у період з 2017 по 2020 рік після того, як пішов з посади віце-президента США.

За словами Байдена, він був здивований, коли дізнався, що у його офісі знайшли таємні документи.

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