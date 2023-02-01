Тільки ядерний статус може дати гарантії безпеки, тому Україна хоче почати цю дискусію, - посол

"Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що насправді тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора. Ось чому ми хочемо розпочати цю дискусію", - вказав дипломат.

Макєєв зазначив, що наразі у нього немає готових пропозицій, як це може виглядати. Однак нагадав, що одну з ідей представив президент Володимир Зеленський на початку 2022 року - Договір безпеки.

"Важливо, щоб увесь світ подбав про те, щоб ці гарантії були підкріплені конкретними інструментами, які б допомогти зробити так, щоб Росія їх не порушила", - додав посол.