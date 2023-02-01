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Тільки ядерний статус може дати гарантії безпеки, тому Україна хоче почати цю дискусію, - посол

Новость на русском →
Середа 01 лютого 2023 02:49
Тільки ядерний статус може дати гарантії безпеки, тому Україна хоче почати цю дискусію, - посол Фото: Посол України в Німеччині Олексій Макєєв (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Олег Васьків

Коли Росія порушила Будапештський меморандум, ядерні держави, зокрема США та Велика Британія не надали Україні повної безпекової підтримки.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву зробив посол України в Німеччині Олексій Макєєв у інтерв'ю Deutsche Welle.

"Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що насправді тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора. Ось чому ми хочемо розпочати цю дискусію", - вказав дипломат.

Макєєв зазначив, що наразі у нього немає готових пропозицій, як це може виглядати. Однак нагадав, що одну з ідей представив президент Володимир Зеленський на початку 2022 року - Договір безпеки.

"Важливо, щоб увесь світ подбав про те, щоб ці гарантії були підкріплені конкретними інструментами, які б допомогти зробити так, щоб Росія їх не порушила", - додав посол.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський назвав ключовий принцип гарантій безпеки для України.

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